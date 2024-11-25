تصلح لجميع أنواع البشرة، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في برد الشتاء

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في برد الشتاء، مع حلول فصل الشتاء، تبدأ البشرة في مواجهة تحديات عديدة مثل الجفاف، التشقق، والبهتان بسبب البرودة وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء.



وتحتاج البشرة إلى رعاية خاصة خلال هذا الموسم للحفاظ على نعومتها وترطيبها وإشراقها، وهو ما يمكن تحقيقه باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل لتحضير وصفات فعّالة للعناية بالبشرة.





وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكنك التغلب على مشاكل البشرة في الشتاء باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية.

أفضل وصفات للعناية بجميع أنواع البشرة

العناية الطبيعية بالبشرة

وأضافت أن العناية بالبشرة تتطلب الالتزام والاستمرارية للحصول على نتائج مرضية. فاحرصي على الاهتمام ببشرتك، وإليكِ بعض الوصفات والنصائح التي تساعدك في التغلب على مشاكل البشرة في الشتاء.

1. ماسك العسل والأفوكادو لترطيب البشرة

العسل والأفوكادو من المكونات الغنية بالمرطبات الطبيعية. العسل يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة، بينما يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي البشرة بعمق.



المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

نصف حبة أفوكادو مهروسة.

الطريقة:

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ورطبة.



2. مقشر السكر البني وزيت جوز الهند لإزالة الخلايا الميتة

التقشير خطوة أساسية في العناية بالبشرة خلال الشتاء للتخلص من الخلايا الميتة والسماح للبشرة بالتنفس واستعادة إشراقتها.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي المكونات معًا ودلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق. اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق. استخدمي هذا المقشر مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على نعومة البشرة.



3. ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وتفتيحها، بينما يعمل العسل على ترطيبها وحمايتها من التشقق.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة ونضرة.



4. زيت اللوز لترطيب الشفاه

الشفاه من أكثر المناطق تأثرًا بالبرد، لذا تحتاج إلى عناية خاصة. زيت اللوز غني بفيتامين E الذي يعيد للشفاه ترطيبها الطبيعي.

الطريقة:

قبل النوم، ضعي بضع قطرات من زيت اللوز على شفتيك ودلكيها بلطف. يمكن تكرار ذلك يوميًا للحصول على شفاه ناعمة وخالية من التشقق.



5. ماسك الخيار وجل الألوفيرا لتهدئة البشرة الجافة

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء التي ترطب البشرة، بينما يساعد جل الألوفيرا في تهدئتها وعلاج التشقق والجفاف.

المكونات:

نصف خيار مبشور.

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا الطبيعي.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة. اغسليه بالماء البارد للحصول على بشرة منتعشة ومهدّأة.



6. زيت الزيتون لترطيب الجسم

ترطيب الجسم بالكامل لا يقل أهمية عن ترطيب الوجه، وزيت الزيتون من أفضل المرطبات الطبيعية.

الطريقة:

بعد الاستحمام، ضعي القليل من زيت الزيتون على بشرتك ودلكيها بلطف حتى تمتصه. يساعد زيت الزيتون في تقوية حاجز البشرة وحمايتها من الجفاف.



7. حمام البخار لفتح المسام وتنظيفها

حمام البخار وسيلة ممتازة لتنظيف المسام وترطيب البشرة خلال الشتاء.

الطريقة:

اغلي الماء في إناء وأضيفي إليه بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي. عرضي وجهك للبخار لمدة 5-10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد لغلق المسام.

نصائح هامة للعناية بالبشرة في الشتاء



العناية بالبشرة

إلى جانب استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحة بشرتك:

اشربي الماء بكميات كافية: على الرغم من أن الشعور بالعطش يقل في الشتاء، إلا أن شرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.



استخدمي واقي الشمس: لا تهملي استخدام واقي الشمس حتى في الأيام الباردة، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية قد تسبب ضررًا للبشرة.



رطّبي بشرتك بعد الاستحمام مباشرة: لتحتفظ بشرتك بالرطوبة، استخدمي كريم الترطيب بعد الاستحمام.



تجنبي الماء الساخن: رغم أن الماء الساخن يبعث على الراحة في الشتاء، إلا أنه يسبب جفاف البشرة. استبدليه بالماء الفاتر عند الاستحمام أو غسل الوجه.



تناولي أطعمة غنية بالأوميجا-3: تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأسماك والمكسرات على تعزيز مرونة البشرة وحمايتها من الجفاف.

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