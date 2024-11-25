منتخب الشباب يواجه تونس في مباراة فاصلة، مستقبل ميكالي على كف عفريت، وتصريحات علاء نبيل تهدد إستمرار الخواجة، التأهل لأمم إفريقيا سيناريو الانقاذ الوحيد

منتخب الشباب، مهمة صعبة تنتظر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، عندما يواجه نظيره المنتخب التونسي مساء غد الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

مباراة المصير لمنتخب الشباب

مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام المنتخب التونسي، تمثل مباراة فاصلة في مشوار الفراعنة، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي الذي تسلم المهمة قبل إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا بأسبوعين فقط خلفا للمدير الفني الوطني وائل رياض

وائل رياض المدير الفني السابق لمنتخب 2005، فيتو

واكتفى ميكالي خلال الأسبوعين بمعسكر مغلق للفريق بدأ بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن ينتقل لإستكمال المعسكر في مدينة الإسماعيلية التي تستضيف دورة شمال إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

منتخب الشباب يفوز على ليبيا، فيتو

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

منتخب مصر مواليد 2005، يدخل مباراة الغد أمام نظيره التونسي رافعا شعار لا بديل عن الفوز، لأن أن نتيجة أخرى خلاف الفوز، ستحرم الفراعنة الصغار من التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، وهو الأمر الذي لن يقبله الشارع الرياضي في مصر.

كما أن عدم التأهل لبطولة أمم إفريقيا سيكتب نهاية هذا الجيل لمنتخب الشباب، خاصة أن الفريق لن يكون أمامه أي ارتباطات أخرى حتى موعد التصفيات المؤهلة لـأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي تنطلق عام 2026، ومن المؤكد أن مجلس هاني أبو ريدة لن يقبل إستمرار ميكالي وجهازه كل هذا الوقت، خاصة لو فشل في التأهل لبطولة أمم إفريقيا رغم إقامة التصفيات المؤهلة لها في مصر.

هاني أبو ريدة، فيتو

فرص مصر وتونس قبل مواجهة الغد

بات منتخب مصر مواليد 2005 أمامه فرصة وحيدة من أجل إنتزاع أحد بطاقتي التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للشباب، وهي الفوز على تونس في لقاء الغد، خاصة أن المنتخب المغربي ضمن صدارة التصفيات برصيد 10 نقاط، وإنتزع بطاقة التأهل الأولى لكاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، بينما يتصارع منتخبي مصر وتونس على البطاقة الثانية

منتخب تونس يحتل المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط قبل مباراته غدا أمام مصر، بينما يحل الفراعنة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبالتالي فإن المنتخب التونسي يكفيه التعادل أمام مصر غدا لخطف بطاقة التأهل الثانية رفقة المنتخب المغربي لأنه سيرفع رصيده وقتها إلى 7 نقاط في المركز الثاني

أما منتخب مصر فليس أمامه سوى الفوز أمام تونس بأى نتيجة، حتى يرتفع رصيده إلى 7 نقاط، ووقتها سيرتقي لوصافة المجموعة ويتأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا رفقة المنتخب المغربي

منتخب تونس للشباب، فيتو

ترتيب المنتخبات قبل الجولة الأخيرة

منتخب المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

منتخب تونس 6 نقاط (3 مباريات)

منتخب مصر 4 نقاط (3 مباريات)

منتخب الجزائر نقطتان (3 مباريات)

منتخب ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

مصير ميكالي على كف عفريت

مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تحسم إلى حد كبير مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وأصبح إستمراره على رأس القيادة الفنية لمنتخب الشباب على كف عفريت، خاصة أن التعاقد مع الخواجة لتولى منصب المدير الفني لم يكن مرحبا به، خاصة أنه جاء على حساب المدرب الوطني وائل رياض الذي أمضى مع الفريق عاما كاملا بذل خلاله مجهودا كبيرا واستطاع أن يكون فريقا جيدا، ولكن جاء الخواجة ميكالي ليهدم كل بناه سلفه وبدأ في تشكيل فريق جديد قدم عروضا سيئة في التصفيات الحالية بالإسماعيلية

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، فيتو

راتب ميكالي ومعاونوه مبالغ فيه

وجاءت تصريحات علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري في أحد البرامج الرياضية، لتثير جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية، بعدما أكد أن منتخب الشباب الذي كونه وائل رياض على مدى عاما كامل، كان فريقا مبشرا، وكان يقدم عروضا جيدة في المباريات الودية التي خاضها على مدار العام الماضي، أما الفريق الحالي تحت قيادة ميكالي فأدائه الفني لا يبشر بخير.

وتتطرق علاء نبيل خلال تصريحاته التليفزيونية إلى الراتب الشهري الذي يتقاضاه ميكالي، مشددا على أنه مبالغ فيه بشكل كبير، خاصة في ظل الأزمة الدولارية التي يعاني منها الإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قرار تعيين ميكالي جاء بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة دون الرجوع إليه كمدير فني للجبلاية

عقد ميكالي ممتد حتى أولمبياد 2028

وعلى الرغم من أن عقد ميكالي مع اتحاد الكرة يحمل مشروع بناء منتخب قوي قادر على تحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأن الرجل غير مسئول عن أي نتائج في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، إلا أنه وفي ظل المستوى المتواضع الذي قدمه منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا بالإسماعيلية، أثارت سخط الجماهير وخبراء الكرة المصرية، وبدأت تتعالي أصوات مطالبة بفسخ عقد ميكالي وتوفير ألاف الدولارات التي يتحصل عليها شهريًا، خاصة أن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس ستنطلق في العام 2026، وغير مقبول أن تستنزف كل هذه الأموال دون وجود أي إرتباطات رسمية لمنتخب 2005 خلال هذه الفترة

مجلس علام تعاقد مع ميكالي حتى أولمبياد 2028، فيتو

التأهل لأمم إفريقيا يؤجل الإطاحة بـ"ميكالي"

أما في حال نجح ميكالي في تحقيق الفوز أمام تونس في لقاء الغد، وخطف بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا، فإن هذا سيعني إستمراره في منصبه حتى إنتهاء مشاركة منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا، ووقتها سيصبح مصير الخواجة مرتبطًا بنتائجه في كان الشباب، ففي حال تأهل للمربع الذهبي، وقاد الفريق لمونديال الشباب 2025، فإن هذا يضمن للخواجة الإستمرار حتى أولمبياد 2028، أما في حال أخفق في بطولة أمم إفريقيا وودعها الفراعنة دون التأهل للمونديال، فوقتها سيكون قرار الاطاحة بميكالي وجهازه مصيرا حتميًا.

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