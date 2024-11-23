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رياضة

منتخب الشباب يواصل استعداداته لجولة الحسم ببطولة شمال أفريقيا أمام تونس

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، واصل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته اليوم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء تونس الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية.

تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب تركيزا شديدا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الافريقي بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر.. ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

 

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى  العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات د.هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

 

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