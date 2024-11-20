إسلام الشاطر عن فوز منتخب الشباب على ليبيا: المطلوب لم يتحقق بعد

منتخب الشباب، علق إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2005، على فوز الفريق على الفوز الذي حققه الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

وأعرب إسلام الشاطر عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه المنتخب على نظيره الليبي، خاصة أنه الأول للفريق في التصفيات.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت أنا سعيد بالفوز بالتأكيد وأبارك للاعبين، ولكن حتى الآن لم نحقق شيء في الدورة، حققنا ثلاثة نقاط، ووجهة نظري كان ممكن أن نفوز بعدد كبير من الأهداف ولكن التوتر الواضح على اللاعبين مأثر جدا على أدائهم، نتمنى التوفيق في نتائج المباريات المتبقية للمنتخبات، وأن نحقق الفوز على تونس في المباراة الأخيرة".

ثلاث مباريات في 9 أيام

وتابع: "يوجد ضغط مباريات، خضنا 3 لقاءات في أقل من تسعة أيام، هذا شيء صعب جدًا، اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا جدًا".

وأتم: "شكرًا جدًا على الحضور الجماهيري وأتمنى كل جماهير الإسماعيلي والمصري يكونون حاضرين يوم 26 الساعة السادسة".

منتخب الشباب يفوز على ليبيا، فيتو

منتخب مصر يفوز على ليبيا 2-1

خطف منتخب الشباب مواليد 2005 فوزا مثيرا على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

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