الفوزعلى ليبيا منحه قبلة الحياة، ميكالي: سنكافح حتى النهاية من أجل التأهل(فيديو)

منتخب الشباب، عبر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005، عن سعادته بالفوز على منتخب ليبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم باستاد هيئة قناة السويس، في ثالث المباريات لشباب الفراعنة في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة

مصر تفوز على ليبيا بثنائية

وخطف منتخب مصر للشباب فوزا صعبا على حساب نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، ليحقق أول انتصاراته في البطولة، وتتبقى له مباراة واحدة أمام تونس يوم 26 نوفمبر الجاري في ختام التصفيات

وتستضيف مدينة الإسماعيلية التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 5 منتخبات مصر والمغرب والجزائر ولبيبا وتونس.

وقال ميكالي في تصريحات تلفزيونية: "نعرف أهمية المباراة، وكنا بحاجة إلى هذا الفوز لكي نستمر في البطولة هناك أمورغريبة تحدث لنا في هذه التصفيات، مثل غياب بعض اللاعبين المهمين بالإضافة إلى الإصابات. سنكافح، وسنظل نكافح حتى النهاية".

منتخب ليبيا يقدم كرة جيدة

وتابع: "منتخب ليبيا يقدم كرة قدم جيدة جدًا، وخسروا المباراة الأخيرة، وكانوا بحاجة إلى الفوز مثلنا".

وأضاف: "كان بإمكاننا إحراز أهداف أكثر من ذلك، ولكننا أهدرنا العديد من الفرص. رغم ذلك، النتيجة مرضية إلى حدٍ ما".

الوقت ليس في صالحنا

وأتم: "الوقت ليس في صالحنا، إذ لم تتح لنا الفرصة الكافية لتطبيق المنهجية والأفكار بشكل كامل ومع ذلك، هناك بعض الأفكار التي تُنفَّذ حاليًا، وفي المستقبل نحتاج إلى المزيد من الوقت لتقديم عمل جيد".

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