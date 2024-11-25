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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم ,فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم  في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهًا.

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

 

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولارًا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

أسعار الأونصة العالمية تتجاوز 2700 دولار

 

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى 2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولارًا

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سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب مكاسب أسبوعية جرام الذهب عيار 18 الذهب عيار 24

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