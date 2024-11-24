العظمى بالقاهرة 19 مئوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-11-2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 19

العاصمة الإدارية: الصغرى 13 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 20

بنها: الصغرى 14 والعظمى 19

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 18

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 20

كاترين الصغرى 06 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 20

السويس: الصغرى 14 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 20

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 20

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 22

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 22

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجارى، تستمر غدا ، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تترواح من 40:50كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة غدًا الاثنين.



كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويمتد تأثيرها خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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