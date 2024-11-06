زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية للنهوض بمحصول الأرز  

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بمحافظة الشرقية بتنفيذ مدرسة حقلية بمركزي الإبراهيمية وههيا، بحضور المهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمحافظة، والمهندس عبد العظيم شحاته رئيس قسم الإرشاد بههيا، والمهندس محمود ملكي رئيس قسم الإرشاد بالإبراهيمية.

تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المدرسة الحقلية تناولت كيفية تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية كذلك تدريب عملى على تنفيذ كومات أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية بمركزي الإبراهيمية وههيا والتابعة لمشروع تطوير الرى الحقلى.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية المدارس الحقلية

ولفت إلى أهمية المدارس الحقلية والتي تمثل أحد الوسائل الإرشادية لخدمة المجتمع الزراعى كذلك أهميتها للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية.

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