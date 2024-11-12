الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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استمرار التوعية الدوائية والتثقيف الصحى بمستشفى منيا القمح في الشرقية

استمرارالتوعية الدوائية
استمرارالتوعية الدوائية والتثقيف الصحى بمستشفى منيا القمح

أكدت الدكتورة صفاء حمدي مدير عام ادارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية  والدكتورة شيريهان المحلاوى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية استمرار تنفيذ أعمال التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى منيا القمح المركزى.

وكيل تعليم الشرقية يتفقد ديوان إدارة منيا القمح التعليمية

مركز المعلومات الدوائية بالمستشفى 

وقام مركز المعلومات الدوائية اليوم الثلاثاء  بعمل توعية للمرضى  عن سلامة  استخدام الدواء واهم النقاط التي لابد للمريض أن يسأل عنها الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء. 

التوععية الدوائية بمستشفى منيا القمح -فيتو
التوععية الدوائية بمستشفى منيا القمح -فيتو

الاسبوع العالمى للدواء 

 يأتي ذلك تزامنا مع الاسبوع العالمي لسلامة الدواء مع التاكيد علي دور مركز المعلومات الدوائية بالمستشفى وضرورة استشارة الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء حيث قام بتلك التوعية الدكتورة شيماء فتحي ووالدكتورة شيماء ابراهيم حيث تم استضافة 62  مريض من المستشفى وتم فى النهاية توزيع 25فلاير توعوي عن الموضوع

 

إزالات فورية في المهد للبناء العشوائي بمركز منيا القمح في الشرقية

توجيهات المحافظ ووكيل الوزارة 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بضرورة التركير على التثقيف الطبي لاكساب متناول الدواء معلومات مايتناوله 

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الدكتورة صفاء حمدى مدير عام الصيدلة مديرية الصحة بالشرقية محافظة الشرقية مستشفي منيا القمح المركزى الدكتورة شريهان المحلاوى رئيس قسم الصيدلة الاكلبنيكية

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