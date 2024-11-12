استمرار التوعية الدوائية والتثقيف الصحى بمستشفى منيا القمح في الشرقية
أكدت الدكتورة صفاء حمدي مدير عام ادارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية والدكتورة شيريهان المحلاوى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية استمرار تنفيذ أعمال التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى منيا القمح المركزى.
مركز المعلومات الدوائية بالمستشفى
وقام مركز المعلومات الدوائية اليوم الثلاثاء بعمل توعية للمرضى عن سلامة استخدام الدواء واهم النقاط التي لابد للمريض أن يسأل عنها الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء.
الاسبوع العالمى للدواء
يأتي ذلك تزامنا مع الاسبوع العالمي لسلامة الدواء مع التاكيد علي دور مركز المعلومات الدوائية بالمستشفى وضرورة استشارة الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء حيث قام بتلك التوعية الدكتورة شيماء فتحي ووالدكتورة شيماء ابراهيم حيث تم استضافة 62 مريض من المستشفى وتم فى النهاية توزيع 25فلاير توعوي عن الموضوع
توجيهات المحافظ ووكيل الوزارة
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بضرورة التركير على التثقيف الطبي لاكساب متناول الدواء معلومات مايتناوله
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