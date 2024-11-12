رفع الإشغالات بمنيا القمح في الشرقية

قام اليوم المحاسب أشـرف عامـر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية ومحمد عبد الغنى رئيس قسم الاشغالات برئاسة المركز ومسئولى قسم الاشغالات بمطاردة وإزالة الباعة الجائلين، في حملة إشغالات بالشوارع العامة والميادين العامة، ورفع جميع الإشغالات والتأكد من عدم عودتها مرة أخرى، والتصدي لجميع المظاهر التي تعوق حركة المواطنين على مدار الساعة بشارع القيسارية وشارع سعد زغلول.

إزالة الإشغالات والتوكتوك من شوارع منيا القمح -فيتو

مسئول الإشغالات بالمركز

وقال عامر إنه تم التأكيد على مسئول الإشغالات برئاسة المركز بعمل حملات إشغالات متواصلة وتم المتابعة لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع العامة على مدار الساعة.

حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتنظيم الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع اشغالات بحرم الطريق ومنع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية .

منع استاندات اصحاب المخابز من الشارع

وتم التنبيه على أصحاب المخابز بعدم وضع أي استاندات حديدية أمام المخابز وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

إزالة الإشغالات والتوكتوك من شوارع منيا القمح -فيتو

استمرار الحملات بصفة يومية

كما تم التأكيد على مسئول الإشغالات باستمرار هذه الحملات بصفة يومية للقضاء على الإشغالات بالشوارع العامة وأهابت رئاسة المركز بجميع المواطنين أصحاب المحلات الالتزام بمحلاتهم تجنبا بمصادرة المعروضات المعروضة بالشارع العام

محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة عمل جولات ميدانية بالشارع لرفع كافة أشكال المخالفات والإشغالات ورفع كافة أشكال التعديات على الشوارع والميادين العامة وإعادة الوجه الحضاري.