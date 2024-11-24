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حوادث

قرار قضائى جديد بشأن محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 22 ديسمبر للشهود.

خلية داعش قنا

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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كما أسندت للمتهمين، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

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الإخلال بالنظام العام الانضمام لجماعة إرهابية المستشار وجدى عبد المنعم النيابة العامة تعطيل أحكام الدستور

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