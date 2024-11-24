الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمناطق النائية والمستشفيات

الأحوال المدنية تنظم
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمناطق النائية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا  - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

 

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 6131 بطاقة رقم قومى، و25671 مصدرًا مميكنًا.

 
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

 

قوافل الاحوال المدنية متنقلة 

 

كما تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 1184 بطاقة رقم قومى و171 مصدرًا مميكنًا.   

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كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (36) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم. 
 كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على (العاصمة الإدراية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ (230) مواطن ومواطنة.
     
 بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(358) مواطن ومواطنة.     
 

و لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

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المركز النموذجى لكبار السن بطاقات الرقم القومى تجديد بطاقات الرقم القومي وزارة الداخلية شمال سيناء المركز النموذجي

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