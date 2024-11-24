الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة القناة (صور)

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

شهدت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025 في مختلف كليات جامعة قناة السويس، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم المحكم، حيث يتنافس الطلاب على مقاعد مجالس الاتحادات الطلابية بكل كلية.  

جامعة القناة تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي للرماية (صور)

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول إنتاج عروض الكمبيوتر التعليمية (صور)

مشاركة فاعلة من الطلاب 

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت مشاركة فعالة من الطلاب منذ صباح اليوم.  

 

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

وأشار إلى أن الجامعة حرصت على توفير بيئة مناسبة تضمن إجراء الانتخابات بحرية وشفافية كاملة. وتم تخصيص صناديق انتخابية لكل فرقة دراسية مع تعيين مشرفين للإشراف على سير العملية الانتخابية.  

 

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

متابعة مستمرة من نائب رئيس الجامعة 

وشهدت العملية الانتخابية متابعة مباشرة من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي تفقد سير الانتخابات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والحيادية في جميع الكليات. 

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

ورافق الدكتور عبد النعيم خلال جولته الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية،  عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.  

وشملت الجولة كليات الآداب والعلوم الإنسانية، السياحة والفنادق، الألسن، الزراعة، العلوم، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، والعلاج الطبيعي، وسط تواجد لافت لعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب. 

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو
جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

استمرار الانتخابات حتي يوم 28 نوفمبر 

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن العملية الانتخابية ستستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، على أن تختتم بانتخاب رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى الجامعة. 

وأضاف الدكتور محمود شعيب أن عدد الطلاب المشاركين في الترشح بلغ 628 طالبًا وطالبة يتنافسون على 238 مقعدًا، مما يعكس حماس الطلاب وإقبالهم على المشاركة في الحياة الجامعية.

و تأتي هذه الانتخابات في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز دور الطلاب في المشاركة الفعالة وصقل مهاراتهم القيادية، بما يعزز روح الديمقراطية والانتماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور انتخابات انتخابات اتحاد الطلاب الاتحادات الطلابية

مواد متعلقة

جامعة القناة تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي للرماية (صور)

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول إنتاج عروض الكمبيوتر التعليمية (صور)

رئيس جامعة القناة يهنئ أمير سيد لفوزه بذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية

جامعة قناة السويس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

منوعات

المزيد

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

المزيد
الجريدة الرسمية