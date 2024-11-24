انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة القناة (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025 في مختلف كليات جامعة قناة السويس، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم المحكم، حيث يتنافس الطلاب على مقاعد مجالس الاتحادات الطلابية بكل كلية.

مشاركة فاعلة من الطلاب

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت مشاركة فعالة من الطلاب منذ صباح اليوم.

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

وأشار إلى أن الجامعة حرصت على توفير بيئة مناسبة تضمن إجراء الانتخابات بحرية وشفافية كاملة. وتم تخصيص صناديق انتخابية لكل فرقة دراسية مع تعيين مشرفين للإشراف على سير العملية الانتخابية.

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

متابعة مستمرة من نائب رئيس الجامعة

وشهدت العملية الانتخابية متابعة مباشرة من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي تفقد سير الانتخابات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والحيادية في جميع الكليات.

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

ورافق الدكتور عبد النعيم خلال جولته الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشملت الجولة كليات الآداب والعلوم الإنسانية، السياحة والفنادق، الألسن، الزراعة، العلوم، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، والعلاج الطبيعي، وسط تواجد لافت لعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

جانب من أجواء الانتخابات،فيتو

استمرار الانتخابات حتي يوم 28 نوفمبر

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن العملية الانتخابية ستستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، على أن تختتم بانتخاب رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى الجامعة.

وأضاف الدكتور محمود شعيب أن عدد الطلاب المشاركين في الترشح بلغ 628 طالبًا وطالبة يتنافسون على 238 مقعدًا، مما يعكس حماس الطلاب وإقبالهم على المشاركة في الحياة الجامعية.

و تأتي هذه الانتخابات في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز دور الطلاب في المشاركة الفعالة وصقل مهاراتهم القيادية، بما يعزز روح الديمقراطية والانتماء.

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