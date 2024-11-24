الكشف عن هوية شاب قتل في ظروف غامضة بالوادي الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من كشف هوية جثة لشاب في العقد الثلاثيني ملقاة على الأرض أمام مقر شركة كهرباء الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ورد إخطاا أمني إلى مديرية أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي، وانتقلت مباحث قسم الفرافرة لموقع العثور على الجثة، وجرت معاينته.

وكثفت مباحث الفرافرة من جهودها ونجحت في الكشف عن هوية المتوفى وهو "أبو الوفا.ع.أ"، 30 سنة ومقيم قرية عمر بن الخطاب التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة بمركز الفرافرة، وجارِ استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث بمعرفة مباحث الفرافرة، وتحرر محضر بها وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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