الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف عن هوية شاب قتل في ظروف غامضة بالوادي الجديد

الكشف عن هوية شاب
الكشف عن هوية شاب قتل فى ظروف غامضة بالوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من كشف هوية جثة لشاب في العقد الثلاثيني ملقاة على الأرض أمام مقر شركة كهرباء الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ورد إخطاا أمني إلى مديرية أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي، وانتقلت مباحث قسم الفرافرة لموقع العثور على الجثة، وجرت معاينته.

وكثفت مباحث الفرافرة من جهودها ونجحت في الكشف عن هوية المتوفى وهو "أبو الوفا.ع.أ"، 30 سنة ومقيم قرية عمر بن الخطاب التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة بمركز الفرافرة، وجارِ استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث بمعرفة مباحث الفرافرة، وتحرر محضر بها وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية أمن الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مديرية امن الوادى الجديد مستشفي الفرافرة المركزي

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات أول سباق للهجن بنادي الفروسية الدولي بمدينة الخارجة

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد جامعة الأزهر لبحث إنشاء "كلية البنين"

اليوم، انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

منوعات

المزيد

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

المزيد
الجريدة الرسمية