الجمعة 22 نوفمبر 2024
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سياسة

قومي حقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد

دورات القومي لحقوق
دورات القومي لحقوق الإنسان بالوادي الجديد، فيتو

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات" دورتين تدريبيتين حول “أساسيات حقوق الإنسان” بمحافظة الوادي الجديد، واستهدفت الدورتان العاملين في وحدات حقوق الإنسان،  تكافؤ الفرص،  السكان، وإدارات الموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز بمحافظة الوادي الجديد.

دورات القومي لحقوق الإنسان في الوادي الجديد 


افتتح الجلسات عصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، الذي أكد  أهمية بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات الحكومية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، خاصة في الإدارات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين، 
وقدم الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس عرضًا حول نشأة حقوق الإنسان ومصادرها، وخصائصها، وآليات الرقابة الوطنية والدولية. كما تطرق إلى دور المجلس في معالجة الشكاوى والتشبيك مع وحدات حقوق الإنسان في المحافظات.

وتناول التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالمجلس وقانون إنشائه والرؤية والإختصاصات، ماهية حقوق الإنسان نشأتها ومصادرها وخصائصها، مصطلحات حقوق الإنسان والتعريف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومضمون الحقوق الواردة فيها والاتفاقيات الأساسية وموقف مصر من التصديق عليها، المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان و"رؤية مصر 2030 "، ح وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

 


شارك في التدريب عدد ٣٤ مشارك ومشاركة من الفئات المستهدفة التى يعمل المجلس على توعيتها ورفع قدراتها فى مجال حقوق الإنسان، وهى أحد الفئات التى تم تحديدها فى المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  والخاص بالتثقيف وبناء القدرات.

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دورات القومي لحقوق الإنسان بالوادي الجديد حقوق الإنسان أعضاء قومي حقوق الإنسان

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