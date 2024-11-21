جنوب سيناء تشارك بمعرض الحرف التراثية واليدوية "أيادي مصر" بالوادي الجديد

شاركت وحدة أيادي مصر بمحافظة جنوب سيناء، في المعرض المتكامل لمختلف الحرف اليدوية والتراثية "أيادي مصر"، والذي نظمته محافظة الوادي الجديد، بالقرية التراثية بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهي الحسينى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء ومنسق وحدة أيادي مصر ممثلة جنوب سيناء بمعرض الحرف التراثية واليدوية "، إن المعرض يعتبر بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعلومات وهو حدث هام في مساعدة الشباب والسيدات فمن خلاله يتم بث الوعي وتنمية المهارات والحفاظ علي الحرف من الاندثار.

وأشارت الحسيني، إلى اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية، وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

وأكدت الحسيني، أن مشاركة جنوب سيناء بالمنتجات السيناوية لاقت استحسان الحضور لما لمسوه من فن الإبداع في العمل السيناوي من خلال السيدات الاتي شاركن وهن سحر عيد وفاطمة جابر.

وأوضحت منسق وحدة أيادي مصر ممثلة جنوب سيناء بالمعرض أن المنتجات الحرفية اليدوية لها قدرة على المنافسة في مختلف الأسواق وذلك لجودتها وتنوعها ولدورها في التعبير عن الحضاره والتراث المصري، مشيرًة إلي أنها التقت بالعديد من المسؤولين لبحث سبل التعاون وتبادل الآراء.

ولفتت الحسيني، إلى أن المعرض يعد أحد أبرز الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة بقطاع الحرف اليدويه والتراثية بهدف إحياء التراث المصري وعم أصحاب الحرف من الرجال والسيدات، مؤكدًة أن الدولة تسعى دائما لدعم المبدعين والحرفيين في شتى المجالات التراثية.

رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية ومعرض أيادي مصر

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرية التراثية بمقر نادي الهجن شمال مدينة الخارجة، والتي تضم معرضًا متكاملا لمختلف الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، بالإضافة لتمثيل معرض "أيادي مصر" بعارضين من مختلف محافظات الجمهورية، ترافقه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك على هامش حضور فعاليات مهرجان الهجن.

وخلال جولته فى أرجاء القرية التراثية استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حول مكونات القرية والأنشطة والفعاليات التى يتم تقديمها من خلالها.

وأوضح الزملوط أن القرية مقامة على مساحة أكثر من 18 ألف م2، منها مساحة 1000 م2، تضم نحو 110 باكيات ومظلات ضيافة، مخصصة لعرض مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، التي تشمل أعمال الخوص، والخزف، والرسم بالرمال، والحلي، هذا بالإضافة لتمثيل مبادرة وزارة التنمية المحلية للحرف التراثية "أيادي مصر" من خلال عارضين من مختلف المحافظات.

وفى هذا السياق، حضر عرضًا تفصيليًا عن منصة "أيادي مصر"، عبر الشاشات التفاعلية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية إي- أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدى شركات مجموعة e-finance.

وأوضحت الوزيرة أن المنصة تهدف إلى تسويق مشروعات الحرف اليدوية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتهم اليدوية والحرفية.

كما تفقد رئيس الوزراء معرض الحرف اليدوية والتراثية، وكذا عدد من ورش الحرف اليدوية الخاصة بالرسم على الرمال، والنول، والصوف، وغزل السجاد، والخزف، والفخار، مشيدًا بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، وخاصة بالمنتجات صديقة البيئة، كما قدم التحية والتقدير لمختلف العارضين، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات لها قدرة على المنافسة الكبيرة فى مختلف الأسواق؛ لجودتها وتنوعها، ودورها فى التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، والثقافات المصرية المختلفة.

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