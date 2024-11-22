الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الزملوط يوجه بسداد ديون الغارمات الصادر ضدهن أحكاما قضائية نافذة

لقاء الزملوط بالمواطنين،
لقاء الزملوط بالمواطنين، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بسداد ديون الغارمات الصادر ضدهن أحكاما قضائية نافذة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي للحالات.

كما كلف مديرية الطرق باستكمال رصف الشوارع المتبقية بالأحياء، مع سرعة رصف المسافة الواقعة من ميدان الشعلة وحتى ميدان مكتب الصحة.

جاء ذلك خلال أداء محافظ الوادى الجديد، لصلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

واستهلّ المحافظ لقاءه مع المواطنين عقب أداء الصلاة مُقدمًا لهم الشكر لثقتهم في قيادات الوادي الجديد، كما توجّه بالشكر للقيادات التنفيذية ورجال الأمن وجميع العاملين بكافة القطاعات لجهودهم في إنجاح زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، راجيًا دوام الازدهار للمحافظة وأهلها، واستكمال مسيرة البناء والتنمية بأيادي المخلصين.

وكلف محافظ الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الخارجة بصرف مكافأة للعاملين والمعارين من مركز الخارجة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي كحافز لهم، وحصر المشكلات المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركة لسرعة حلها. بالاضافه الى ️المرور الدوري ورفع ناتج تهدم المنازل بالأحياء القديمة. 
ووجه ب️تسليم الأكشاك التي تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية للمستفيدين طبقًا للشروط المعلنة دون استثناءات. 

و️تركيب أعمدة إنارة لحظائر الماشية بمنطقة (بئر ١) والتي تم نقلها من أطراف المدينة، وإعداد مقايسة لتوصيل خط مياه على أن تكون التكلفة مناصفة بين الأهالي والمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الخارجة سداد ديون الغارمات رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (بث مباشر)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو)

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع ريال مدريد.. الأهلي أمام استاد أبيدجان.. الزمالك ضد بلاك بولز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية