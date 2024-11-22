الزملوط يوجه بسداد ديون الغارمات الصادر ضدهن أحكاما قضائية نافذة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بسداد ديون الغارمات الصادر ضدهن أحكاما قضائية نافذة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي للحالات.

كما كلف مديرية الطرق باستكمال رصف الشوارع المتبقية بالأحياء، مع سرعة رصف المسافة الواقعة من ميدان الشعلة وحتى ميدان مكتب الصحة.

جاء ذلك خلال أداء محافظ الوادى الجديد، لصلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

واستهلّ المحافظ لقاءه مع المواطنين عقب أداء الصلاة مُقدمًا لهم الشكر لثقتهم في قيادات الوادي الجديد، كما توجّه بالشكر للقيادات التنفيذية ورجال الأمن وجميع العاملين بكافة القطاعات لجهودهم في إنجاح زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، راجيًا دوام الازدهار للمحافظة وأهلها، واستكمال مسيرة البناء والتنمية بأيادي المخلصين.

وكلف محافظ الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الخارجة بصرف مكافأة للعاملين والمعارين من مركز الخارجة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي كحافز لهم، وحصر المشكلات المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركة لسرعة حلها. بالاضافه الى ️المرور الدوري ورفع ناتج تهدم المنازل بالأحياء القديمة.

ووجه ب️تسليم الأكشاك التي تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية للمستفيدين طبقًا للشروط المعلنة دون استثناءات.

و️تركيب أعمدة إنارة لحظائر الماشية بمنطقة (بئر ١) والتي تم نقلها من أطراف المدينة، وإعداد مقايسة لتوصيل خط مياه على أن تكون التكلفة مناصفة بين الأهالي والمحافظة.

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