الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بحريق مصنع ورق في القناطر

وفاة شخصان في حريق
وفاة شخصان في حريق مصنع بالقناطر الخيرية، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 حالات بالاختناق جراء حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية القليوبية حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء فيما تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة  علي الحريق.

إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية

كرة اليد، مدرب السيدات يشكو ضعف الإعداد قبل بطولة أفريقيا

 

حريق بمصنع للورق بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية 

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية على مساحة 2000 متر. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة 3 اشخاص باختناق تم نقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية ووفاة شخصان آخران وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية حريق مصنع القناطر الخيرية قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية مستشفي القناطر الخيرية مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية

وفاة فتاة وإصابة 3 آخرين في حريق بالمحلة

ماس كهربائي بدفاية وراء حريق شقة في بولاق

النيابة تطلب التحري حول حريق نشب داخل محل في مدينة نصر

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد في الأسواق ؟

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية