بتكلفة 340 مليون جنيه، محافظ القليوبية يناقش خطة مشروعات تطوير الطرق

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لمتابعة ودفع الأعمال لتنفيذ مشروع خطة الرصف بمحافظة القليوبية بعد إسنادها لشركة المقاولين العرب إحدى أكبر شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط عبر مناقصة محدودة تم الإعلان عنها وتقدم بها 3 عطاءات وتم الترسية على شركة المقاولين العرب باعتبارها أقل سعر من الشركات المتقدمة.

مشروع خطة الرصف بمحافظة القليوبية

وذلك بحضور المهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس المقاولون العرب والمهندس ياسر عبد العال رئيس قطاع الطرق واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث سيشمل رصف وتطوير العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع مدن القليوبية، حيث تم مناقشة أولويات الخطة وتم التنسيق مع رؤساء المدن لاختيار قطع أراض لبدء تجهيز التشوينات وإنشاء المكاتب الإدارية لمهندسي المشروع.

وأكد المحافظ أن اختيار شركة المقاولين العرب لتنفيذ هذا المشروع جاء تقديرًا لخبرتها الواسعة وكفاءتها العالية في مجال المقاولات، وحرصًا على ضمان سرعة التنفيذ والجودة العالية في العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، وهو استثمار كبير يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث سيتم الرصف بمدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من المردودات الإيجابية على المواطنين، منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للحركة المرورية وتقليل تكاليف النقل والصيانة وزيادة قيمة العقارات والأراضي وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي خطوة عملية لتنفيذ هذا المشروع، قام المحافظ يرافقه نخبة من مهندسي شركة المقاولون العرب، بتفقد موقع العمل بشارع بهتيم اسكو، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة.

وقد أكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية هذا الشارع في ربط العديد من المناطق الحيوية، وحرص المحافظة على تطويره لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا