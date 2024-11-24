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رياضة

كرة اليد، مدرب السيدات يشكو ضعف الإعداد قبل بطولة أفريقيا

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تتوجه اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، إلى الكونغو للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

إعداد ضعيف للمنتخب

ومن جانبه قال رامي عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب السيدات، أن تجهيز المنتخب للمشاركة لم يكن الأفضل، وأن الفريق كان في حاجة لخوض مواجهات ودية أمام منتخبات أفريقية قوية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم.

وأوضح “عبد اللطيف”، أن المنتخب خاص معسكرات داخلية وعدد من المباريات الودية مع فرق الدوري، وهو ما يعد غير كافيا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

  • 27 نوفمبر | مصر × الكونغو
  • 28 نوفمبر | مصر × الجزائر
  • 30 نوفمبر | مصر × السنغال
  • 1 ديسمبر | مصر × كينيا
  • 3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

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