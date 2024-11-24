إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية

أصيب 3 اشخاص في حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية القليوبية حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء فيما تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة علي الحريق.

حريق بمصنع للورق بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية علي مساحة 2000 متر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة 3 اشخاص وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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