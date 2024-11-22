وفاة فتاة وإصابة 3 آخرين في حريق بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمنزل سكني بقرية القيصرية جراء تعبئة أنابيب الغاز بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم إخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 3 أشخاص من الأهالي بحالات اختناق أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.



بلاغ بحريق بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ حريق بإحدى قرى المحلة الكبرى.

انتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف مدعمة بقوات الشرطة لمكان الواقعة حيث أفاد شهود عيان من أهالي القرية أن المنزل يحوي غرفة غير مرخصة تستخدم في تعبئة أنابيب الغاز لمواطني القرية وهو ما تسبب في انفجار إحداها وامتداد كتلة لهب النيران لباقي أجزاء المنزل.

اشتعال النيران داخل منزل سكني



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران داخل منزل سكني بشكل مفاجئ بنطاق قرية القيصرية بنطاق دائرة المركز.

السيطرة على الحريق وإصابة سيدة وآخرين

كما انتقلت القيادات التنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف، مما أسفر عن إصابة سيدة وآخرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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