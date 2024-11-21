التحقيقات: ماس كهربائي سبب حريق شقة الوايلي

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول حريق نشب داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بشارع العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، أن ماسا كهربائيا صادر من لوحة الكهرباء السبب وراء اشتعال النيران.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الوايلي من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم فتم على الفور الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا