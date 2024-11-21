الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي سبب حريق شقة الوايلي

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة الوايلي حول حريق نشب داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بشارع العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، أن ماسا كهربائيا صادر من لوحة الكهرباء السبب وراء اشتعال النيران. 

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الوايلي من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم فتم على الفور الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

ماس كهربائي بدفاية وراء حريق شقة في بولاق

وزير الرياضة يطمئن علي عضو مجلس الزمالك بعد حادث حريق منزله

3 قرارات من النيابة بشأن حريق مخزن خردة في إمبابة

الأكثر قراءة

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في "حنة عريس"

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

أخبار مصر: تلميحات بفرض رسوم على إنستاباي، حسم مصير سعر الفائدة، مأساة مزدوجة لمسئولين تهز أسيوط، الذهب يواصل قفزاته

يصل إلى 1687 جنيها، انخفاض في أسعار الأسمدة بالأسواق

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

منوعات

المزيد

أستراليا تقر قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل، وغرامة خيالية لمنتهكي القانون

الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

بسبب قضية "مكافحة الاحتكار"، قرار يلزم جوجل ببيع متصفح "كروم"

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية