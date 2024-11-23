تحرير 16 محضر إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالطريق الدائري.

نتائج حملة الإشغالات والتعديات

وأسفرت الحملة التي شاركت بها إدارة الإشغالات في حي ثالث في الإسماعيلية، عن رفع 130 كرسي، 6 طبليات، 150 متر من الأسلاك، بالإضافة للتحفظ على كرفان، كما تم تحرير 16 محضر مختلف ومراجعة 5 تراخيص.

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.



جانب من الحملة،فيتو

وعلى صعيد آخر كان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل.

موفق نقل الورش الحرفية

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل التكتل السكاني بمدينة الإسماعيلية إلى مشروع الورش الحرفية بالمستقبل، حيث تم نقل حوالي ٧٠٪ من الورش وإنهاء إجراءات التعاقد.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

اشادة بجهود الأحياء

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الأحياء والجهات المعنية في تنفيذ قرارات الغلق للورش المقلقة للراحة وفي نفس الوقت تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب الورش وتوجيههم إلى مشروع الورش الحرفية لإنهاء الإجراءات.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مهلة لنقل الورش

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعطى مهلة لورش السمكرة والدوكو بحي ثان للنقل خلال الفترة من ٥ لـ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ لأصحاب الورش المتعاقدة من قبل، وتم التنفيذ خلال الفترة الماضية بنسبة حوالي ٨٠٪ وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للورش المتبقية.

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