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محافظات

الانتهاء من أعمال صيانة أحواض محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين في الإسماعيلية

جانب من أعمال صيانة
جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة القصاصين.  

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حيث تعمل بنظام معالجة  MBBR، بطاقة تصميمية 20000 متر مكعب يوم، وذلك طبقا للخطة الموضوعة لأعمال الصيانة لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

 

عمل صيانة كاملة 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم عمل صيانة كاملة وتطهير لحوض الرمال رقم 1، وعمل خرط ولحام لماسورة هواء وتركيب لاكور في منتصف الخط ةتركيب ماسورة جديدة بكوع خاص لحوض الرمال رقم 1، كما تم تركيب ماتور أعلي أحواض الرمال بجميع مشتملاته من مواسير وكيعان ومحابس وخراطيم. 

جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو
جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو

تفريغ حوض السكنر 

كما تم تفريغ حوض السكنر رقم 2 من المياه وصيانته وتطهيره من الأعطال واللحامات المتهالكة الخاصة بالحوض. 

 

العمل بنظام معالجة خاص

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه محطة معالجة صرف صحي القصاصين تعمل بنظام معالجة MBBR وتعتبر من التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى. 

جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو
جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو

وتبلغ طاقتها التصميمية 20000 متر مكعب فى اليوم لخدمة مركز ومدينة القصاصين بالكامل وتوابعها، لافتا انه يتم تحليل للعينات المأخوذة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات القياسية.

جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو
جانب من أعمال صيانة الأحواض،فيتو

متابعة العمل بالقطاعات المختلفة 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بصفة مستمرة قيام رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد ومتابعة محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

 

وعلى صعيد آخر، كانت قد تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من إعادة مياه الشرب لأهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه.  

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