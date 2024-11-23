السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

إدارة الحدائق والمتنزهات بالإسماعيلية تواصل أعمال رفع كفاءة المسطحات والميادين (صور)

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

واصلت إدارة الحدائق والمتنزهات في محافظة الإسماعيلية عملها لتطوير ورفع كفاءة الميادين والمسطحات في مدينة الإسماعيلية.  

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صيانة المسطحات الخضراء 

وتم صيانة المسطحات الخضراء من نظافة وري ورفع كفاءة بداية من طريق عمارة السياحي (البلاجات) وحتى ميدان الفهد، بحي أول مدينة الإسماعيلية.
 

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

وقامت فرق العمل ضمن أعمال التطوير بإزالة كل الحشائش وتقليم وتهذيب الأشجار الغير مرغوب فيها بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المذكورة بجانب ري ونظافة ورفع مخلفات من المسطحات الخضراء بطريق كارفور.  

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جهاز التطوير والتجميل 

وعلى جانب آخر، قام جهاز التطوير والتجميل بالتنسيق مع الحي، بصيانة أشجار ميدان الملك فهد، بناءً على الخريطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من الميدان والجزيرة الوسطى بالطريق المؤدي للقرية الأولبيمية؛ حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري الذي يميز مدينة الإسماعيلية

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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