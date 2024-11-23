إزالة 400 حالة إشغال في حملة مكبرة ببولاق الدكرور (صور)

شهد حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ولتيسير الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

جاءت الحملة التي قادها الدكتور محمود فؤاد رئيس الحي، وبالتعاون مع نائبيه أحمد إمام وسيد عبد العليم، ومدير إشغالات الحي قاسم حسين، استجابةً لشكاوى المواطنين، وتأكيدًا على حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين.

مصادرة 400 حالة إشغال ببولاق الدكرور

وشملت الحملة إزالة الحواجز الحديدية التي تعيق الحركة المرورية في شوارع القطاع الجنوبي بالحي، خاصة بشارع الثلاثين من العشرين، كما تم مصادرة 400 حالة إشغال طريق، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لتطهير الشوارع من كافة أشكال الإشغالات، وضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط المروري.

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