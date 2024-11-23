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طلاب عمارة الإسكندرية يقدمون لمحافظ الجيزة مقترح مشروع لتطوير البدرشين (صور)

محافظ الجيزة والطلاب
محافظ الجيزة والطلاب

 استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك لمناقشة مشروع تخرجهم، الذي يتناول تطوير مدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة لها.

رؤية شبابية لتطوير البدرشين

وقدم الطلاب للمحافظ دراسة شاملة تضمنت رؤية مستقبلية لمدينة البدرشين، مستغلة إمكاناتها السياحية والأثرية والزراعية والصناعية. وتناولت الدراسة سبل تنشيط السياحة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتطوير الصناعات الحرفية اليدوية، وتعزيز الصناعة بشكل عام.

دعم المحافظة للطلاب

وأعرب محافظ الجيزة عن إعجابه بالدراسة المقدمة من الطلاب، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهم في إكمال دراستهم وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع. وأكد النجار أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم هذه الرؤية الطموحة.

تعاون مثمر بين المحافظة والجامعة

وشهد اللقاء حضور عدد من أساتذة قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، الذين أشادوا بدور المحافظة في دعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب على المشاركة في تطوير مجتمعهم.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع تخرج طلاب العمارة إلى:

تنشيط السياحة في مدينة البدرشين والاستفادة من معالمها الأثرية.

زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تطوير الصناعات الحرفية اليدوية وتوفير فرص عمل.

تعزيز الصناعة في المدينة خاصة مع وجود المحاجر

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