محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد الفريق أحمد خالد على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة، لرصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

‎

وتنوه محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن ذلك.

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد المشروعات ويتأكد من جاهزية محطتي "5، والكيلو 21" بمنطقة العجمي

كما أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، والتأكد من جاهزية المحطات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطتي "5، والكيلو 21" بمنطقة العجمي، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتأمين بيئة العمل.

وتابع "نافع" مشروع إنشاء خط طرد؛ لنقل تصرفات محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة معالجة الكيلو 21.

وشدد "نافع" على استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، مؤكدًا على سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا