سقوط أمطار متوسطة على العاشر من رمضان بالشرقية (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

محافظ الشرقية يعلن رفع حالة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وأعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، واحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة وذلك بدءًا من غدًا الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية..

امطار بالعاشر من رمضان،فيتو

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف، للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين

وأكد محافظ الشرقية على الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

العاشر من رمضان،فيتو

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة بخصوص حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لهذا الأسبوع.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الحالة الجوية عن كثب، محذرة من احتمالية استمرار تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الطرقات والالتزام بالإرشادات حفاظًا على سلامتهم.

طرق العاشر من رمضان،فيتو

نصائح المرور لقائدي النقل الثقيل للحد من الحوادث على الطرق

تحذير سائقي سيارات النقل الثقيل من القيادة المتهورة والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، من خلال رسائل وتحذيرات دائمًا تقدمها الإدارة لقائدي المركبات لتفادي حوادث الطرق وخاصة في فصل الشتاء، نسردها في التقرير التالي..

- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

امطار العاشر من رمضان،فيتو

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

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