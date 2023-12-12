الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية (صور)

أمطار غزيرة وشمس
أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية،فيتو

تعرضت بعض قري ومدن محافظة الشرقية منذ قليل لتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، ورغم الأمطار إلا أن الشمس سطعت معظم ساعات النهار حتي خلال تساقط الأمطار، ولم تتأثر أنشطة المواطنين على الرغم من تراكم مياه الأمطار في الشوارع والميادين.

سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق محافظة الشرقية

وانتشرعمال النظافة والمحليات بالشوارع الباكر لرفع مخلفات الأمطار،خاصة بالشوارع والمناطق الحيوية وكانت المحافظة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد بالمرافق المحتلفة لاستقبال موسم الشتاء والتعامل الفوري مع اى ظروف طارئة تتسبب فيها التقلبات الجوية الشديدة

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الأرصاد تحذر من طقس اليوم: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

حالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية،فيتو

منخفض جوي 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية تصل إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانا
 

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية،فيتو

عن نشاط الرياح، أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية،فيتو


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء
ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

أمطار غزيرة وشمس ساطعة بالشرقية،فيتو

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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