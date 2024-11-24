جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مسجدا جنوبي لبنان (فيديو)

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مسجد بلدة طير حرفا بقضاء صور جنوبي لبنان، ليرتفع بذلك عدد المساجد والكنائس التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال شهرين إلى 20، وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت عن وكالة الإعلام الوطني اللبنانية قولها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تدمير مسجد بلدة طير حرفا بواسطة جرافات وآليات ثقيلة، ثم فخخت وفجرت ما تبقى منه".

وفيما يلي رصد للاستهدافات الإسرائيلية التي طالت مساجد وكنائس في لبنان، منذ أن وسّعت تل أبيب حربها لتشمل معظم المناطق اللبنانية، في 23 سبتمبر الماضي:

شنت مقاتلة إسرائيلية في 21 نوفمبر الجاري غارة على مسجد موسى الكاظم في مخيم الشبريحا للاجئين الفلسطينيين بقضاء صور، ما ألحق به أضرارًا جسيمة.

وفي 14 نوفمبر نسف الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة يارين بقضاء صور بعد تفخيخه، في حين قصفت طائرة حربية إسرائيلية في 11 نوفمبر الجاري مسجد حي البياض الأثري بمدينة النبطية، ما أدى إلى تدميره.

جرافة إسرائيلية تهدم مسجدًا في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان#Lebanon#لبنان pic.twitter.com/HpMzh8ntBZ — Annahar النهار (@Annahar) November 23, 2024

وفي 6 نوفمبر الجاري، قصفت مقاتلة إسرائيلية مسجد بلدة محرونة بقضاء صور، ما أدى إلى تدميره، مثلما قصفت طائرة حربية إسرائيلية أخرى في 4 نوفمبر الجاري مسجد بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى تدميره.

وفي 31 أكتوبر الماضي، نسف جيش الإحتلال الإسرائيلي مسجد بلدة البستان بقضاء صور بعد تفخيخه، وفي 28 من الشهر ذاته، غارت مقاتلة إسرائيلية على مسجد بلدة بيوت السياد بقضاء صور، كما نسف الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة أم التوت بالقضاء ذاته بعد تفخيخه.

وفي 26 أكتوبر الماضي، فخخ الجيش الإسرائيلي مسجد الرسول الأكرم في بلدة الضهيرة بقضاء صور ودمره بشكل كامل.

وبث ناشطون إعلاميون لبنانيون مقطع فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين أثناء تفجيرهم للمسجد، وهم يغنون ويضحكون بسخرية.

وفي 18 أكتوبر الماضي، دمرت طائرة حربية إسرائيلية مسجد الثقلين في ساحة بلدة "مجدل سلم" بقضاء صور، فيما دمرت طائرة أخرى مسجدًا ثانيًا في البلدة ذاتها بشكل جزئي.

وفي 14 أكتوبر الماضي، دمرت مقاتلة إسرائيلية مسجد بلدة القنطرة بقضاء صور، وقبلها بيوم واحد، قصفت طائرة حربية إسرائيلية المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، ودمرته بالكامل.

وفي 11 أكتوبر الماضي، شنت مقاتلة إسرائيلية غارة على مسجد بلدة طير دبا بقضاء صور، ويوم التاسع من ذات الشهر، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية قاعة كنيسة بلدة ديردغيا بقضاء صور.

ودمرت مقاتلة إسرائيلية مسجد بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في 7 أكتوبر الماضي، وقبلها بيوم واحد فخخ الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، ودمره بشكل كامل.

وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، قصف مسجد قرب مستشفى صلاح غندور بمدينة بنت جبيل، بزعم "تواجد عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرًّا للعمليات"، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وفي 23 سبتمبر الماضي، تسببت غارات جوية إسرائيلية بتضرر واجهات كنيسة مار مارون في بلدة بصليا قضاء جزين.

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