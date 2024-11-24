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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت ماري".

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع الفارق أكثر مع مانشستر سيتي، قبل صدامهما المرتقب في الجولة القادمة، على ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

وعلى صعيد آخر كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، الخميس، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفا.

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