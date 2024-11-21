محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة (فيديو)

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، مساء اليوم الخميس، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

وأقيمت حتى الآن 11 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

The votes have been counted, and you've chosen your best player of the season so far...



👑 Mohamed Salah 🇪🇬 https://t.co/SH0XkJp2mp pic.twitter.com/IDogt8VJXj — Premier League (@premierleague) November 21, 2024

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفا.

أرقام محمد صلاح تقوده لصدارة المرشحين للكرة الذهبية 2025

وصعد النجم المصري، محمد صلاح إلى صدارة تصنيفات الكرة الذهبية 2025، بفضل تألقه وأرقامه هذا الموسم، متفوقًا على كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

ولسوء الحظ بالنسبة للإسباني رودري، لن يتمكن من الدفاع عن جائزته في عام 2025، حيث تعرض لاعب خط وسط مانشستر سيتي لإصابة في الركبة بقطع بالرباط الصليبي أنهت موسمه في سبتمبر الماضي، إذن فإن الباب مفتوح، الآن، أمام مجموعة كاملة من اللاعبين للحصول على الكرة الذهبية، والسباق بدأ بالفعل.

ولا يضم موسم 2024-25 نفس البطولات الدولية التي شهدها الموسمان السابقان، وبالتالي، فإن وجهة جائزة الكرة الذهبية ستتحدد فقط من خلال أداء اللاعبين مع الأندية، وهذا يفتح الباب أمام اللاعبين الذين قد لا يشاركون نفس النجاح مع بلدانهم مثل الآخرين.

قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

وبالفعل تصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حتى الآن، وذلك وفقًا لأرقامه.

15- كريستيان بوليسيك (ميلان)

في 2024-25: 10 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

14- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

في 2024-25: 15 هدفًا و10 تمريرات حاسمة.

13 كول بالمر (تشيلسي)

في 2024-25: 7 أهداف، و5 تمريرات حاسمة.

12- بوكايو ساكا (آرسنال)

في موسم 2024-2025: 4 أهداف، و7 تمريرات حاسمة.

11فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

في 2024-25: 10 أهداف، و5 تمريرات حاسمة.. فاز بكأس السوبر الألماني.

10- كيليان مبابي (ريال مدريد)

في موسم 2024-2025: 8 أهداف، تمريرتان حاسمتان.. فاز بكأس السوبر الأوروبي.

9- فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة)

في موسم 2024-2025: 32 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة.

8- هاري كين (بايرن ميونخ)

في 2024-25: 20 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

في 2024-2025: 22 هدفًا، تمريرة حاسمة واحدة.

6- لامين يامال (برشلونة)

في 2024-2025: 6 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

5- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

في 2024-25: 11 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة.

4 - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

في 2024-25: 12 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة.. فاز بكأس السوبر الأوروبي.

3- رافينيا (برشلونة)

في 2024-25: 15 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة.

2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

في 2024-2025: 20 هدفًا، 4 التمريرات الحاسمة.

1- محمد صلاح (ليفربول)

في 2024-25: 12 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا