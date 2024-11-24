أبرزها ليفربول مع ساوثهامبتون، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري السعودي.

مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

الإسماعيلي مع بتروجت 5 مساء

حرس الحدود مع سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت مع زد 8 مساء

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ساوثهامبتون مع ليفربول 4 مساء

إبسويتش تاون مع مانشستر يونايتد 6.30 مساء

مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليجانيس مع ريال مدريد 7.30 مساء

أتلتيك بيلباو مع سوسيداد 10 مساء

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نانت مع لوهافر 6 مساء

نيس مع ستراسبورج 9.45 مساء

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

نابولي مع روما 7 مساء

لاتسيو مع بولونيا 9.45 مساء

مباريات الدوري الألماني اليوم

مونشنجلادباخ مع سانت باولي 6.30 مساء

مباريات الدوري السعودي اليوم

ضمك مع الخلود 3.40 مساء

الرياض مع الاتفاق 4.40 مساء

اتحاد جدة مع الفتح 7 مساء

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورتس، بينما تنقل مباريات الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني على قنوات بي إن سبورتس.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي على قنوات أبو ظبي الرياضية، بينما تنقل مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC.

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