تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى) وذلك اليوم الأحد الموافق 24 / 11/ 2024.

كما قام المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لكمبوند جنة السكني وسكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، رافقه خلالها، مسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

توفير أقصى درجات سبل الراحة لسكان المدينة

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة وتنسيق الموقع بالمشروعين، بشكل خاص، وجميع مشروعات الإسكان بشكل عام، كما شدد على استمرار التواصل مع السكان والعمل على حل جميع مشكلاتهم في إطار صلاحيات الجهاز، وذلك لتوفير أقصى درجات سبل الراحة لسكان المدينة، وضرورة متابعة أي مخالفات بالمشروعات السكنية، حفاظًا على المظهر الجمالي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم فتح باب الحجز بمشروع جنة وسكن مصر بالقاهرة الجديدة يوم ٢٧ أكتوبر حتى ٢٦ ديسمبر المقبل على موقع مسكن بعدد 700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م²: 133م²، و 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

الاهتمام بتشطيب الواجهات

وفي سياق متصل، واصل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، الجولة بالمرور على أعمال المرافق بالتجمع الثاني "الامتداد الجنوبي سابقًا"، وذلك لمتابعة أعمال المرافق والطرق.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجولة التفقدية بالمرور على محطة 12 للصرف الصحي، والتي ستخدم منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال المحطة فى أسرع وقت، كما تم التنبيه على ضرورة الاهتمام بتشطيب الواجهات والسور للمحطة لتتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

وخصص الصندوق خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم

تقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة على أن تكون سارية خلال عام 2024

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب-الزوجة/الزوج-الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية خلال عام 2024.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.



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