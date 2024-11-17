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عقارات

بالتفاصيل، طرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان، أرضا ترفيهي بمساحة 3494 مترا بنظام حق الانتفاع، وأرضا حق الانتفاع ترفيهي بمساحة 3494 مترا، وأرضا حق الانتفاع ترفيهي بمساحة 4514 مترا. 

كما تطرح أرض معارض بمساحة 13760 مترا بسعر 15645 جنيها، وأرضا تعليمي بمساحة 12852 مترا بسعر 7355 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 2246 مترا بسعر 3400 جنيه. 

وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

 

كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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