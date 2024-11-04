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القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي: سحب مياه الأمطار المتساقطة واستمرار انتشار المعدات

سحب المياه
سحب المياه

قال وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وفوق المتوسطة على بعض المناطق، مشيرًا إلى استمرار سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.

ولفت عابدين إلى سقوط أمطار على مناطق: ميدان التحرير وشارع رمسيس والاوتوستراد ودائري البساتين ومطلع كوبري الدائري اتجاه المنيب الأوتوستراد وأعلى نفق المماليك وأمام حديقة الأزهر بصلاح سالم وحلوان والمعادي والمقطم ومحور عبدالمجيد محمود ومحيط مبنى محافظة القاهرة وشارع محمد فريد وأمام الأمن العام ومصر القديمة والقلعة وشارع بور سعيد بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى المناطق التي شهدت سقوط أمطار بمحافظة الجيزة، والتي شملت مناطق: الهرم وفيصل وترسا والحوامدية وخاتم المرسلين بالعمرانية وربيع الجيزى وميدان الجيزة والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع السودان.

وتابع عابدين، استمرار انتشار المعدات للتعامل الفوري مع مياه الأمطار في ظل متابعة دائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

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