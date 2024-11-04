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بحث اتفاقيات تدريب وتبادل خبرات بين العاشر من رمضان وشركة كورية

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا مثمرًا مع وفد من شركة Wego الكورية، المتخصصة في التحول الذكي للمدن والتنمية المستدامة. 

تناول الاجتماع سبل التعاون بين الجهاز والشركة بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع مدن مشابهة للعاشر من رمضان في كوريا، بما يعزز من قدرات المدينة في مجالات التطور العمراني والإسكان والصناعة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه خلال اللقاء على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نقل التجارب العالمية الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التحول الذكي

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مدينة العاشر من رمضان لتكون نموذجًا رائدًا للمدن الجديدة المستدامة في مصر والمنطقة، مما يساهم في تطوير بنيتها التحتية الذكية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

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