محلل سياسي: الاحتلال لا يحاول تحسين شروط التسوية في لبنان

قال جورج العاقوري الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن إسرائيل لا تحاول تحسين شروطها للتسوية في لبنان، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر باستهداف بيروت ولا يتواني عن ضربه حتى تنتهي بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

اغتيال الرأس الأمني لحزب الله

وأوضح «العاقوري» خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الضربة الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، ولم يتم التأكد حتى الآن حول اغتيال الرأس الأمني لحزب الله في الغارات التي شنتها إسرائيل في الساعات الماضية.

رؤية الرئيس بري

وتابع: التفاوض القائم والورقة التي حملها الموفد الأمريكي هي عمليًا خلاصة اجتماع في واشنطن بوزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية، وحملها إلى لبنان، منها بعض النقاط منها لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق والتي مطروحة الآن يترأسها جنرال في الجيش الأمريكي، وكان هناك محاولة من الرئيس بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن تكون اللجنة فقط لـ6 أشهر، فتم رفض ذلك.

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