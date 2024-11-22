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خارج الحدود

لبنان: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت يعيد الاعتبار للشرعية الدولية

الجنائية الدولية،
الجنائية الدولية، فيتو

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية.

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. 

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية". 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها". 

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الخارجية اللبنانية المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية نتنياهو نتنياهو وجالانت

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