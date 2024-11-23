السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تمطر قضاء صور جنوبي لبنان بالقنابل الحارقة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

جددت إسرائيل اليوم السبت، قصفها محيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

 

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل قد استهدفت، أمس، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

 

 غارات اسرائيلية جديدة على عدة مناطق بلبنان 

وشملت الغارات الجديدة على البقاع بلدات "حورتعلا" و"الأحمدية" و"بوداي" و"الحفير" و"شمسطار" و"سهل عدوس" و"حارة الفيكاني" في البقاع الأوسط، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت مصادر إن غارة استهدفت منطقة قريبة من موقع الغارة الأولى في بلدة "شمسطار" في البقاع، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على إسعاف المدنيين المتضررين من الغارة السابقة.

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