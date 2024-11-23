حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.



الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

تحذير من الملاحة البحرية فى البحر الأبيض والأحمر، ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يومي الأحد والإثنين المقبلين.



ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:5 أمتار وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم في الساعة.

ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج 4:3 أمتار وتصل سرعة الرياح من 60:70 كم فى الساعة.

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