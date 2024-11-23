السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تقلبات جوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 24 -11- 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا 
ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

 

ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

تقلبات جوية خلال الـ48 ساعة القادمة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع الجارى، اعتبارا من  غدا الأحد  ، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

 

 ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تتراوح بين 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14


  حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 16 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 27

كاترين الصغرى 06 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  28

السويس: الصغرى 14 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس الطقس غدا الاحد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم السبت 23-11- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024

درجات الحرارة غدا السبت 23-11-2024 في مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة ليلا على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 -11- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 - 11 - 2024

الأرصاد الجوية: السيول ظاهرة خريفية وليست شتوية والمناطق الجبلية الأكثر عرضة.. منخفضي السودان الموسمي والبحر الأحمر وراء تشكلها.. وهذه حقيقة تأثرنا بظاهرتي النينو والنينا

الأكثر قراءة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تفريغ كاميرات المراقبة وتكليف فريق بحث لكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

بعد تأجيل الجنازة، مفاجأة في تقرير مفتش الصحة عن وفاة الملحن محمد رحيم

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الطهارة لسجود الشكر

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

معنى ضير، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية