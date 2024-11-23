السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجي’ في أسبوع، والتي شهدت تباينا في الأداء بسبب المخاوف من التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هددت فيها روسيا باستخدام الحل النووي، وهو ما ينذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.


ففي المملكة العربية السعودية


شهد سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر 2024 ليعاود مكاسبه وسط دعم البنوك والاتصالات وتراجعت القيمة السوقية بضغط أرامكو.


وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعا نسبته 0.42% بمكاسب بلغت 49.34 نقطة صعد بها إلى مستوى 11,840.52 نقطة مقابل 11,791.18 نقطة للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر 2024.


وتراجعت القيمة السوقية 3.91 مليار ريال ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـتداول إلى 10.135 تريليون ريال مقابل 10.139 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
وشهد سهم أرامكو أداءً سلبيًا بخسائر أسبوعية بلغت 0.18% عند مستوى 27.95 ريال ليهبط رأس المال السوقي لـ ارامكو إلى 6.76 تريليون ريال 


وفي الإمارات العربية


ومع ختام تعاملات الأسبوع  تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.601 مليار درهم وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 50 مليار درهم بإجمالي خسائر بلغت 52.601 مليار درهم خلال الأسبوع،حيث  تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.33 % بالغا مستوى 4723 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مقابل نحو 4739 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.


وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 776.795 مليار درهم بنهاية تعاملات  الأسبوع مقابل نحو 779.396 مليار درهم الأسبوع السابق له بخسائر بلغت 2.601 مليار درهم.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.24 % ليسجل 9231 نقطة بنهاية تداولات  الأسبوع مقابل نحو 9443 نقطة الأسبوع السابق له.


وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.775 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل قيمة قدرها 2.825 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه بخسائر بلغت 50 مليار درهم.


وفي الكويت


سجلت بورصة الكويت محصلة أسبوعية خضراء للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنمو 7 قطاعات و121 مليون دينار 394.44 مليون دولارمكسبًا بالقيمة السوقية.

و ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% أو 5.26 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 7835.97، عن مستواه بالأسبوع السابق 
وأغلق مؤشر السوق العام التعاملات بالنقطة 7319.32
بارتفاع أسبوعي 0.28% ليربح 20.48 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق 
وصعد مؤشر السوق الرئيسي 1.23% بما يعادل 81.55 نقطة مُختتم التعاملات بالنقطة 6703.4
واستقر مؤشر السوق الرئيسي 50 عند النقطة 6538.16
وسجلت القيمة السوقية للأسهم ببورصة الكويت بنهاية تعاملات الاسبوع  43.28 مليار دينار بارتفاع 0.28% يُقدر بـ121 مليون دينار قياسيًا بمستواها بختام الاسبوع الماضي البالغ 43.16 مليار دينار
وتراجعت التداولات بنحو جماعي إذ هبطت السيولة 30.79% عند 358.04 مليون دينار وتراجعت الكميات 28.67% إلى 1.89 مليار سهم وانخفض عدد الصفقات 20.41% لـ99.98 ألف صفقة.

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع


وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ25.66% بينما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الخدمات المالية بـ1.15% وسيظل التباين هو الصفه الغالبه علي التداولات الي ان تعود الولايات المتحدة لخفض اسعار الفائدة وتهدأ الاوضاع السياسيه اقليميا وعالميا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق الخليج الاسبوع الماضى الاسهم السعودية الاسواق الخليجية الإمارات العربية الحرب الروسية الأوكران الحرب الروسية الأوكراني الروسية الأوكرانية الحرب الروسية المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

البورصات الخليجية تستعد لقرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بارتفاعات جماعية

اليوم، إجازة بالبورصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

أزمة الغاز الطبيعي والحلول الواقعية والمبتكرة

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

مدبولي يكشف حقيقة بيع المطارات المصرية.. وتفاصيل المنظومة الكاملة للسياسات الضريبية.. ويعلق على تصاعد حدة وتعقيد المشهد السياسي في المنطقة

قيمتها 10 تريليونات جنيه، خبير اقتصادي يكشف سر جنون العقارات في مصر

أخبار الاقتصاد.. إقبال ضعيف على الشراء في الأوكازيون الصيفي، البورصة تربح 32 مليار جنيه خلال تداولات اليوم، 400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية