السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقيا

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة وتأهله رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وقال الكاس في تصريحات له بعد المباراة: الحمد لله منتخب مصر قدم مباراة كبيرة، وحقق انتصارا هو الأكبر في دورة شمال إفريقيا على منتخب ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف. 

 

منتخب الناشئين حقق ريمونتادا تاريخية

وتابع أحمد الكاس: منتخب مصر حقق إنجازا كبيرا فقد نجح في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 14 عاما من الغياب، كما توج بدورة شمال إفريقيا، بعد تعادل المغرب مع الجزائر.

أضاف الكاس: أنا فخور جدا بأبنائي اللاعبين، فقد حققوا ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة أمام المغرب في لقاء الافتتاح بخماسية، إلا أنهم تمكنوا من إستعادة التوازن سريعا، وفازوا على الجزائر في الجولة الثانية 2-1، ثم حققوا ريمونتادا مثيرة أمام تونس في المباراة الثالثة، وحولوا تأخرهم بـ2-1 إلى الفوز 3-2 ليتمكنوا من التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

فرحة المصريين أهم حاجة عندي

وأختتم أحمد الكاس تصريحاته: سعيد بالتتويج بدورة شمال إفريقيا والتأهل لبطولة أمم إفريقيا، لأنها ترسم الفرحة والسعادة على وجوه الجماهير المصرية، وهو أمر يسعدني كثيرا أن أرى المصريين سعداء.

منتخب مصر يتأهل لأامم إفريقيا

ونجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل بجدارة وإستحقاق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل 2025، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في نفس العام.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بدورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 9 نقط يليه المنتخب المغربي في المركز الثاني بـ8 نقاط.

منتخب مصر يكتسح ليبيا بسباعية

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزا كبيرا على حساب نظيره المنتخب الليبي بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيري جيكو بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجول الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

الفوز رفع رصيد منتخب الناشئين إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب الجزائر وتونس وليبيا، فيما خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

أمير عبد الحميد: ظاهرة التسنين أثرت على منتخب الناشئين

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس المنتخب الليبي أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

الكاس يقود منتخب الناشئين لأمم إفريقيا بعد غياب 14 عاما

منتخب الناشئين يكتسح ليبيا 7-1 ويتأهل رسميا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين يتقدم 2-0 على ليبيا بالشوط الأول في دورة شمال إفريقيا

تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية