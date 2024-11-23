أول تعليق من أحمد الكاس بعد تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين، علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة وتأهله رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وقال الكاس في تصريحات له بعد المباراة: الحمد لله منتخب مصر قدم مباراة كبيرة، وحقق انتصارا هو الأكبر في دورة شمال إفريقيا على منتخب ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

منتخب الناشئين حقق ريمونتادا تاريخية

وتابع أحمد الكاس: منتخب مصر حقق إنجازا كبيرا فقد نجح في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 14 عاما من الغياب، كما توج بدورة شمال إفريقيا، بعد تعادل المغرب مع الجزائر.

أضاف الكاس: أنا فخور جدا بأبنائي اللاعبين، فقد حققوا ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة أمام المغرب في لقاء الافتتاح بخماسية، إلا أنهم تمكنوا من إستعادة التوازن سريعا، وفازوا على الجزائر في الجولة الثانية 2-1، ثم حققوا ريمونتادا مثيرة أمام تونس في المباراة الثالثة، وحولوا تأخرهم بـ2-1 إلى الفوز 3-2 ليتمكنوا من التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

فرحة المصريين أهم حاجة عندي

وأختتم أحمد الكاس تصريحاته: سعيد بالتتويج بدورة شمال إفريقيا والتأهل لبطولة أمم إفريقيا، لأنها ترسم الفرحة والسعادة على وجوه الجماهير المصرية، وهو أمر يسعدني كثيرا أن أرى المصريين سعداء.

منتخب مصر يتأهل لأامم إفريقيا

ونجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل بجدارة وإستحقاق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل 2025، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في نفس العام.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بدورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 9 نقط يليه المنتخب المغربي في المركز الثاني بـ8 نقاط.

منتخب مصر يكتسح ليبيا بسباعية

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزا كبيرا على حساب نظيره المنتخب الليبي بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيري جيكو بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجول الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

الفوز رفع رصيد منتخب الناشئين إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب الجزائر وتونس وليبيا، فيما خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

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