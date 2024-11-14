"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

منتخب الناشئين، أبدى أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أحمد الكاس في تصريحاته عقب المباراة، أنه كان يثق في قدرة اللاعبين على الفوز في مباراة الجزائر.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، أن المشوار لم ينته حتى الآن ويتبقى مباراتين في التصفيات أمام تونس وليبيا.

وتمنى الكاس دعم الجماهير المصرية في التصفيات خلال الفترة المقبلة.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

سجل هدف الجزائر في الشوط الأول شرفاوي شرف الدين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وانتفض منتخب مصر للناشئين في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين متتاليين، في الدقيقة 59 عن طريق محمد حمد بتسديدة قوية بعد مجهود فردي.

وفي الدقيقة 66 سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس.

وأهدر الفراعنة الصغار عددا كبيرا من الفرص المؤكدة والانفرادات في الشوط الثاني، كانت كفيلة بخروجه فائزا بنتيجة تاريخية.

منتخب مصر للناشئين، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام الجزائر

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام الجزائر بتشكيل يضم كل من:

عمر عبد العزيز حراسة المرمى 1

نور أشرف مدافع 3

حمزة الدجوي مدافع 4

أدهم فريد ظهير أيمن 6

آدم محمد ظهير أيسر 12

عمر العدوي خط وسط 13

محمد البنداري خط وسط 15

محمد حمد صانع ألعاب 8

بلال عطية 10 جناح أيمن

محمد أنس جناح أيسر 14

حمزة عبدالكريم 9

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.