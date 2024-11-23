السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

هل تحدث أبوريدة مع أندية الصعيد عن الانقلاب ضده؟

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

عقد هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، جلسة مع ممثلي أندية الصعيد لشرح برنامجه الانتخابي.

وتردد خلال الساعات الماضية تقدم طعن من أحد أعضاء الجمعية العمومية ضد قائمة هاني أبوريدة وانقلاب أندية الصعيد ضده.

وتواصلت فيتو مع أحد أعضاء الجمعية العمومية بشأن تطرق أبوريدة للحديث عن الطعن المقدم منه.

وقال عضو الجمعية العمومية: المهندس هاني أبوريدة لم يتحدث مع أي عضو بشأن الطعن المقدم ضده او انقلاب من أندية الصعيد تجاهه مثلما تردد مؤخرا ، بل استقبله ممثلو الصعيد بحفاوة كبيرة داعمين أبوريدة وقائمته في عضوية اتحاد الكرة.

تفاصيل اجتماع ابوريدة مع أندية الصعيد 

 

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

 

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف  قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

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تفاصيل اجتماع هاني أبوريدة مع ممثلي أندية الصعيد

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