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رياضة

تفاصيل اجتماع هاني أبوريدة مع ممثلي أندية الصعيد

هاني أبوريدة، فيتو
هاني أبوريدة، فيتو

عقد هاني أبوريدة المرشح لرئاسة  اتحاد الكرة، جلسة مع ممثلي أندية الصعيد لشرح برنامجه الانتخابي.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

 

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف  قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

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هاني ابوريده طارق ابو العينين الكرة النسائية اتحاد الكرة

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