جولة بسوق السيارات في الإسماعيلية، والأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه (فيديو وصور)

أجرت “فيتو” جولة بسوق السيارات في محافظة الإسماعيلية، وذلك للتعرف على أسعار السيارات، واستطلاع آراء المواطنين حول الأسعار بالسوق.

رسم دخول رمزي إلى سوق السيارات في الإسماعيلية

ويبدأ السوق السيارات في محافظة الإسماعيلية، الواقع تحديدا في شارع الغابة، والتابع لمحافظة الإسماعيلية في استقبال المواطنين عقب انتهاء صلاة الجمعة، برسم دخول 10 جنيهات.

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

متوسط الأسعار بسوق السيارات في الإسماعيلية

ويحرص العشرات من المواطنين على الذهاب لسوق السيارات بغرض عرض سياراتهم للبيع، وكذلك شراء السيارات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية.

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

وتبدأ أسعار السيارات من 50 ألف جنيه وحتى 500 ألف وذلك حسب السيارة ونوعها وحسب الموديل والحالة.

أهمية سوق السيارات في الإسماعيلية

وأكد أحد المواطنين أهمية سوق السيارات في محافظة الإسماعيلية وأنها فكرة حسنة، حيث لاقت استحسانا لدى العديد من الراغبين في طرح سياراتهم للبيع من أبناء محافظة الإسماعيلية بدلا من السفر إلى سوق السيارات بالقاهرة أو المحافظات المجاورة.

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات في الإسماعيلية، فيتو

وكان سوق السيارات في مصر قد شهد تراجع في العديد من السيارات الشعبية أبرزها سيارات نيسان صني وفيات تيبو، خلال شهر نوفمبر وذلك على غير المعتاد عن الأشهر السابقة التي شهدت زيادات مستمرة.

أسعار سيارات فيات تيبو مانيوال

ويبدأ سعر سيارات فيات تيبو من 725 ألف جنيه بتراجع يصل نحو 30 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات فيات تيبو مانيوال سيدان

وزودت السيارة محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 95 حصانا مع خزان وقود 45 لتر وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود مع ناقل حركة من 6 سرعات.

وفي ذات السياق المتصل علقت شعبة السيارات، على تراجع الاسعار وتوفير العديد من الموديلات التي اختفت عن السوق المصرية خلال الأشهر الماضية قائله: "إن اسعار السيارات تشهد تراجع خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع فتح ابواب استيراد السيارات أمام الوكلاء والموزعين بالإضافة الي توفير الكثير من الموديلات التي تنعش حركة المبيعات محليا".



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